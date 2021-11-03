甫當選波士頓市長的台裔波士頓市議員吳弭會抱著寶寶在議會質詢。

36歲民主黨籍台裔市議員吳弭（Michelle Wu）當選波士頓市長，成為波士頓200年來首位女市長，同黨議員形容，吳弭勝選是多年來嚴謹工作的結晶，同時她擔任市議員期間經常帶著孩子出席會議，顛覆200年來波士頓政壇的男性文化。

《紐約時報》（New York Times）指出，台灣移民第2代吳弭在家庭面臨生活劇變的機緣下進入政壇，這次選戰中主要靠著年輕、左傾、非裔、亞裔、拉丁裔等選民支持，擊敗走中間務實路線、有警察、工會、愛爾蘭裔勞動社群等波士頓傳統勢力支持的對手喬治（Annissa Essaibi George）。

《紐約時報》指出，在芝加哥長大的吳弭，後續因就讀哈佛大學才搬到波士頓生活，對波士頓來說，她不只是不尋常的市長候選人，她的勝利也刷新許多紀錄，包括她將成為加州、德州以外，第一個美國大城市的亞裔市長；她也是波士頓第一位女性及有色人種市長，自1930年以來，波士頓一直都是由愛爾蘭裔或義大利裔美國男性擔任；吳弭也將是1925年以來，首位不在波士頓出生的市長。

24歲支持者富樂-史泰登（Malaysia Fuller-Staten）興高采烈表示，吳弭的勝選粉碎了波士頓長久以來的保守形象，「波士頓一直都是老男孩俱樂部，她以這樣的差距獲勝，這告訴大家，波士頓已經不是一個中間偏右的城市，而是一個尋求改變的城市。」

吳弭在父母從台灣移民美國後不久出生，她自小擔任父母的翻譯，在20多歲時，母親身心健康出現問題，促使她投身公共服務。

吳弭在2013年拿下波士頓市議會席次，成為波士頓有史以來第2位有色人種女性議員。

My Emerge alumni sister City Councilor at Large Michelle Wu and her baby pic.twitter.com/gEYMSi46WM — Maggie Brown (@maggebeef) February 17 2018

《紐約時報》指出，擔任市議員7年以來，吳弭經常帶著寶寶出席會議，那個畫面改變了一直以來由白人男性主宰的波士頓政壇形象。事實上，網路上也找的到她抱著熟睡中的寶寶在議會中質詢的畫面。

honestly Michelle Wu's baby is the best part of this https://t.co/OPsUEdre3v — every jackson lewis attorney is a policy failure (@qaween) October 13 2018

民主黨籍麻州眾議員麥家威（Aaron Michlewitz）是吳弭的老友及支持者，他總結吳弭的勝選就是「經年累月嚴謹工作的結晶」。

City Councilor Michelle Wu prepares for her next meeting in city hall with newborn baby in hand #wbz pic.twitter.com/eUejX5S298 — Paul Burton (@PaulWBZ) March 31 2015

他說吳弭問政時並不總是聚光燈的焦點或新聞頭條，當她走進會議時，存在感甚至也沒有這麼大，「但是隨著時間進展，她逐漸解決你關心的問題，妳開始意識到她對工作多麼盡心盡力。」