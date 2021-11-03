今年溪湖K1賽車場才購入要價25萬的進口卡丁車。(吳建輝攝)

號稱台灣最接近moto GP 的男孩「呂斌」也到溪湖K1賽車場練車，準備迎接本周末的賽事。(吳建輝攝)

蔡承揚說，喜愛騎車的民眾在路上飆速，遭警方稽查開單，且在路上競速也容易造成其他用路人的安全疑慮，因此建議民眾到合法合格的賽車場，才能安全無顧慮的盡情飆速。(吳建輝攝)

日前彰化有男大生買新機車，揪好友來回139縣道騎車兜風被拍16張超速罰單，共被開了1萬9200元罰單，彰化縣村里長聯合服務總會長何炳樺心疼孩子被開單，找來溪湖K1賽車場老闆蔡承揚商量，開放彰化縣民進場賽車6折的優惠，老闆也一口答應，承諾優惠到明年1月底，讓彰化民眾都能合法安全盡興的飆速。

彰化溪湖K1賽車場，為國內僅次於麗寶賽車場最大的賽車場，占地3公頃，跑道長1公里，最常直線長200公尺，符合國家認證的賽車場地，下場都必須著全套配備才能入場，而老闆蔡承揚本身也是卡丁車賽車手，14歲就拿下中國小型賽車錦標賽深圳站冠軍，目前轉任教練，極力推廣賽車運動。

蔡承揚表示，響應何炳樺總會長，即日起卡丁車體驗彰化縣民禮拜一至禮拜五都6折優惠，原價450元體驗十分鐘，等於現在只要270元，而想騎機車練車的彰化縣民，原價平日500元、假日700元，同樣享6折優惠，等於平日300元、假日420元。

蔡承揚說，國內的賽車運動人口增加，但環境仍有很大的改善空間，喜愛騎車的民眾在路上飆速，遭警方稽查開單，且在路上競速也容易造成其他用路人的安全疑慮，因此建議民眾到合法合格的賽車場，才能安全無顧慮的盡情飆速。

何炳樺表示，溪湖K1賽車場推廣賽車運動20餘年，推動承辦國內許多重要機車賽事，在國內扮演著舉足輕重的角色，以優質的賽道與實惠的價格，吸引國內許多好手齊聚交流，即日起只要彰化縣民出示相關身分證明文件，即可享受6折優惠，一起為國內賽車運動創造更優質友善的環境。