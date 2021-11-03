花蓮各級學校學生使用課桌椅已有老舊，卻遲遲未見汰換，議員為此表達關切，教育處代理處長饒忠驚爆「已經10年沒有經費」！他說，課桌椅汰換過去均由教育部專案汰換補助，但花蓮「確實不能再等」，因此將自籌5千萬元，明年度新學年起，逐年、逐步汰換現有2萬張老舊課桌椅，提供孩子安心安全的學習環境。

花蓮各級學校學生使用課桌椅老舊未見汰換，教育處代理處長饒忠驚爆「已經10年沒有經費」！（資料照片、王志偉花蓮傳真）

花蓮縣議會第19屆第6次定期大會，今早由教育處、地方稅務局進行工作報告，針對各級學校學生班級教室課桌椅老舊問題，引起議員關切；縣議員笛布斯．顗賚建議立即改善，也提及現有抽屜規格已放不下學生物品，教育處應統一處理，協助添購置物櫃供學生擺放。

教育處代理處長饒忠表示，過去課桌椅汰換均由教育部專案補助，但無奈說：「已經10年沒有經費」，目前均由各校視使用狀況提出「個案」申請，非過去使用年限到期全面汰換，所需經費也都由教育處自行補助。各級學校課桌椅使用情形，確實已有老舊且使用狀況不良，「我們認為不能再等了」。

饒忠表示，經教育處盤點後，約需經費5千萬元，將由縣府自行編列，明年度的新學年開始，全面更新，進行老舊課桌椅汰換。

饒忠說，至於議員提置物櫃部分，教育處盤點，全縣約有70所國中小學有此需求，合計約需8600多個置物櫃，經費1720萬元。課桌椅、置物櫃2者預算總計近7千萬元，縣府會設法達成目標。至於花蓮縣國中小學「班班有冷氣」電力系統改善預計年底完工，明年完成3600台冷氣裝設。

教育設施科長盧谷砳樂受訪表示，針對班班替換課桌椅，目前全縣國中小學生約2萬3千多人，扣除近3年已獲得縣教育處補助新購課桌椅的學校後，尚需汰換2萬張左右，縣府編列預算後，111新學年度起，將與新增置物櫃一起逐年、逐步購置汰換。