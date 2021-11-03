阿富汗官員今天說，呼羅珊伊斯蘭國昨天攻擊一家軍醫院，塔利班駐喀布爾軍方指揮官莫赫利斯與屬下接獲消息趕赴現場，不幸與其他戰士一同喪命。

法新社報導，莫赫利斯（Hamdullah Mokhlis）是強硬派武裝組織哈卡尼網絡（Haqqani Network）的成員，也是特種部隊巴德里兵團（Badri Corps）的軍官，他是自塔利班（Taliban）奪下首都喀布爾以來，在攻擊中殉職的最高階人物。

塔利班媒體官員說：「接到薩達爾陶德汗醫院（Sardar Daud Khan Hospita）遭遇攻擊的消息後，巴德里兵團指揮官莫赫利斯馬上趕赴現場。」

媒體官員又說：「我們試圖阻止他，但他一笑置之。之後，我們發現他在醫院的正面交戰中殉難。」

薩達爾陶德汗醫院是喀布爾主要的軍醫院，塔利班的強硬派宿敵呼羅珊伊斯蘭國（Islamic State-Khorasan，或稱ISIS-K）聲稱犯下攻擊案，造成至少19人罹難。