台灣目前至15日之前維持第二級疫情警戒，但隨著疫情趨緩且穩定控制，指揮中心適度放寬管制措施，但營業場所及公共場域仍需遵守實聯制。指揮官陳時中之前也說過，實聯制規劃是到明年中，當然隨時都會來檢討。入口網站Yahoo今(3日)起針對「你認為簡訊實聯制是否應該繼續？」做線上民調，截至15時許，有72.9%的認為「否，疫情趨緩可退場」、23.8%網友認為「是，以防潛在疫情來襲」，另有3.3%為沒有意見。

陳時中之前曾說明，實聯制會再持續一段時間，尤其是在降級時更要挺住，因為每一次改變管制方法就有可能有一波偷藏的隱形傳播出來，如果停下再啟動可能會太慢。

隨著疫情趨緩，簡訊實聯制是否需要退場引發討論，Yahoo今起至7日止以標題「你認為簡訊實聯制是否應該繼續？」進行網路民調，其中一題詢問「你目前進出公共場所是否仍會掃描簡訊實聯制？」有45.9%網友說一定會、31.3%偶爾會、14.1%不太會、6.9%完全不會，另有1.8%為不知道/沒意見。

至於該民調詢問網友「你認為疫情以來，簡訊實聯制對防疫是否有幫助？」則是有18.5%網友說非常有幫助、21.4%有點幫助、26.1%不太有幫助，30%為完全沒幫助，另有4%為不知道/沒意見。