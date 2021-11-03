福斯集團正擴大綠色戰略，並宣布投資於一歐盟支援的基金，該基金專注於投資能源轉型領域的科技新創。

福斯先前承諾在2050年實現碳中和，周三表示，已經與EIT InnoEnergy建立策略夥伴關係，並成為該創投基金的股東。

福斯曾在九月宣布，計畫建立自己的3億歐元創投基金，投資於減碳計畫和該領域新創公司。

福斯集團併購和投資部門主管Jens Wiese表示，將利用InnoEnergy，找尋不錯的企業，並支援他們擴大業務。

EIT InnoEnergy已經投資5.6億歐元，並持有約300家公司的股份，包括瑞典電池製造商Northvolt、鋼鐵公司H2 Green，以及Vulcan能源資源。

EIT InnoEnergy由歐盟的創新科技研究院(EIT)所支持，專門投資於從化石燃料轉型到減碳能源技術的科技公司。

福斯並未揭露對EIT InnoEngergy的投資規模。其他投資股東也包括法商施耐德電機(Schneider)、道爾達能源(Total)、法國能源集團Engie、法國電力公司(EDF)。

福斯集團已經透過旗下卡車公司Scania對Norhtvolt持股25%，也投資於H2 Green鋼鐵，後者的投資人也包括賓士汽車和Spotify創辦人Daniel Ek。