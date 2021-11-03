和勤(1586)10月營收2.10億元，維持去年同期表現，年增0.06％，續創歷年同期高；累計前10月營收21.57億元，年增18.78％。和勤表示，大陸供電回穩以及新產品量產，第4季旺季效益仍值得期待，加上新產品助力，預期第4季仍是和勤今年最旺的一季，全年營收將挑戰歷史紀錄。

10月兩大業務的營收分別為：汽車零件1.39億元，占比66.04％；硬碟機構件（VCM Plate）0.63億元，占比29.81％。由於十一長假以及限電的影響，10月工作天數較少，營收較上月減少，但仍較去年同期成長，並連續第四個月創歷年同期新高。汽車零件部分，雖然公司受限電影響不大，但晶片缺貨情況仍未緩解，且客戶限電天數較多，影響訂單出貨；硬碟（HDD）零件仍保持產能滿載，預期東南亞轉單效益持續到年底，第4季維持在高檔。

美系電動車零件穩定增量，已為公司汽車零件最大客戶，和勤持續增加新能源車零件客戶，公司與各大品牌車廠開發新能源車關鍵的電驅系統零件，將於第4季量產，新能源車零件營收占比穩定成長。第4季為公司傳統旺季，目前大陸供電恢復正常，先前汽車零件客戶因限電而延後下單的部分，可望陸續回補，雖然晶片缺貨的問題依然存在，但和勤的客戶分散，可盡量降低晶片缺貨的影響，此外，公司跨入商用車市場，重卡變速箱零件也將在第4季進入量產。