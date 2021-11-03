緯穎(6669)今召開董事會，會中通過2021年度第三季財務報表。緯穎第三季合併營收達新台幣452.64億元，營業淨利為26.99億元，稅前淨利為25.75億元，稅後淨利為20.27億元，每股盈餘為11.59元。受缺料影響，第三季單季營收年減4.1%。毛利率年減0.4個百分點至8.1%，營益率年減0.4個百分點至6%，稅後淨利率年減0.3個百分點至4.5%。

累積前三季合併營收達新台幣1357.47億元，年增1.0%。毛利率年增0.1個百分點至8.1%，營益率年增0.1個百分點至5.9%，稅後淨利為60.34億元，稅後淨利率年增0.1個百分點至4.4%。惟今年以來受到台幣升值，供應鏈持續緊繃與海運價格上漲的挑戰，各項營運成果仍維持成長，每股盈餘為34.51元，高於去年同期的33.62元。

展望第四季，雲端資料中心需求季增，然特定原物料短缺問題未能根本解決，缺料風險依舊嚴峻，緯穎將透過與上下游客戶供應商協同合作，致力於營運穩定及彈性。