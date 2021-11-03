電子權值股表現僅平穩，台積電僅收平盤，但資金重回航運股以及電子的人氣指標雙D族群表現最為強勢，台股開高震盪收高，終場上漲56.19點，以17122.16點作收，仍蓄勢站穩半年線。今日成交值減至3261億元。

美股持續創新高，台股今(3)日同步走強，大量資金回流航運股，電子族群中以被動元件、雙D表現最為強勢，但整體電子大型權值值表現平平，部分漲多中小電子股回弱，金融權值股表現平平，台股一度上攻半年線後，終場仍未站穩。

台股今天重登17100點關卡，以航運族群表現強勁。航運族群資金占比重回近3成，貨攬業者台驊投控(2636)強收漲停價145元，貨櫃三雄表現剽悍，航運貨櫃長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)大漲6%以上；航空雙雄華航、長榮航續強。

電子股今日整體表現不周，晶圓雙雄都在平盤附近；雙D的面板股以及DRAM領軍的記億體股強攻，被動元件股大漲，華新科強勢漲停，同集團的信昌電也攻上漲停板，國巨等漲勢也相當凌厲。

美股三大指數2日再創新高，台股今天重返17100點關卡，盤中高點至17153.76點，上漲逾87點；終場收漲56.19點，以17122.16點作收。今日部分市場資金轉向低位階族群、卡位第3季財報題材，面板、貨櫃航運等族群短線轉強。

台股今天溫和上漲，相對亞股表現仍強勢。預計美國聯準會利率決策會議將提及縮減購債議題，市場靜待美國聯準會（Fed）舉行利率決策會議結果。