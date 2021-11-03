有「情色教主」之稱的性感辣模雪碧（方祺媛），以豔麗臉蛋、火辣身材聞名，加上傲人的E罩杯與豪放的大砲性格，讓她在網路上受到大批網友的喜愛。過去就曾自爆多次整形的她，近日再度公開自己尚未「進廠維修」時的舊照，沒想到竟引起網友歪樓。

雪碧在上個月19日公開一段標題為「驚悚掀頭皮整形額頭實境」的影片，透露自己再度「進場」進行提眉及髮際線下移的手術，當時她還為了讓網友了解她整形前與整形後的差別，還特別公開以前的舊照進行比對，引起網友熱烈討論。

沒想到才過沒多久，雪碧在昨（2）日再度曬出貼文，表示「整形前照再一張，10年進化史逆襲成功」，並透露10年來她砸了近400萬，一共做了2次眼睛及2次雙眼皮提眼手術，還有鼻子及下巴也各做了2次，接著還有提眉、提蘋果肌、髮際線下移、自體脂肪移植補胸部，還有臥蠶、豐唇等等，幾乎一年365天有35天是修復期，後期還要靠健身維持身材，讓她無奈表示「妳說當美女簡單嗎」。

而舊照中的雪碧雖外貌不像現在這樣豔麗，但清秀的五官與清新的氣質還是獲得不少網友留言「覺得原本比較美欸，耐看」、「我更愛以前的妳」、「雪碧以前的樣子也好清純喔」、「其實原本的樣子真的就已經很有特色很美了」、「原本也很好看呀」；網紅好友貝姬也跳出來留言「日本人4妳～～～眼睛很電餒」，甚至有網友歪樓表示「妳以前像日本女優」，再度引發熱議。