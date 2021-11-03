威京總部集團今（3）日下午2點舉辦ESG成果發表會、全新CIS發表會，及「陶朱隱園」抗暖化的建築DNA。由威京總部集團主席沈慶京、副主席陳瑞隆及白俊男等人主持。台北市長柯文哲、前任市長黃大洲等近百位貴賓，也出席。威京總部集團主席沈慶京宣布全新企業識別系統與ESG理念發表：「暖化有如重力加速度！吸碳抗暖帶動全球種樹勢在必行！」

威京總部集團於今天舉辦全新CIS（企業識別系統）與ESG理念發表會，現場冠蓋雲集，包括台北市長柯文哲、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新、海基會董事長許勝雄、工商協進會理事長林伯豐、華南銀行董事長張雲鵬、台達電董事長海英等重量級工商、金融界人士，應邀出席活動，並對威京總部集團在ESG中節能減碳、吸碳抗暖的決心，表示肯定。

威京總部集團主席沈慶京表示，2004年目睹南亞大海嘯的重大傷亡，認為氣候變遷的嚴重程度恐遠勝於各研究機構的調查，全球暖化猶如重力加速度般不斷加速。

他認為不只口號更是行動。威京總部集團嶄新的CIS將以天空淺藍展示對於環保的重視；海洋深藍傳達生物多樣性；大地綠堅守吸碳抗暖，保護地球。希望帶動全球在節能減碳、吸碳抗暖方面做出更大的貢獻。

威京集團的中華工程，目前在建中總樓地板面積10.7萬坪（約35萬平方米）的土城AI智慧園區，將有高達78.5%，8400坪（約27700平方米）的綠覆地面積，預估固碳量7500噸，並規劃2萬噸以上的雨水與中水回收量（遠超過原審查核准計畫量1萬噸），太陽能年發電量284500度電，更向市民開放公園、空中跑道與275坪（約900平方米）的公立托育中心。

中石化則不斷加速投入減碳行動，設定年減排2%的目標，過去10年來已投入超過數十億元改善設備，年碳排量由250萬噸減至191萬噸，相當於1504座大安森林公園的吸碳量，並在今年獲得TCSA台灣企業永續獎頒發環境面三獎項殊榮（氣候領袖獎、水資源領袖獎、循環經濟領袖獎），期望在2050年前達到淨零排碳的目標。

另外，中石化雙主軸另一個業務-房地產開發-京華廣場肩負起再造未來化商辦的重責大任，以韌性城市為出發點，設計雙排樹人行步道、友善自行車道，推動休閒化辦公與疫情共存，提供同仁美好工作環境，打造創新商辦地標，創造近萬個就業機會，為企業的社會責任做出具體貢獻。