知名YouTuber理科太太與台裔美籍老公「理科先生」John傳出婚變，由於理科太太去年10月就帶兒子返台，留John在美國工作，長期分隔兩地導致關係生變，爆料指出John多次拒絕返台是主因，然而過去他也曾無奈透露不回台的原因，似乎有苦難言。

今年8月理科先生曾在兒子4歲生日當天發文，由於他無法回台陪伴兒子，只能用這種方式獻上祝福，「希望我和你在一起。當你足夠大的時候，也許你會看到這篇。」他也解釋因為疫情在台灣和美國都很嚴重，很難在這個時間點搭機旅行，「我希望我能回到台灣，我將不得不再次隔離並錯過工作。」

理科先生透露，醫院的病例也在激增，更需要他的存在，「爸爸很抱歉不會在你生日那天出現，這可能是你記憶中的第一個。」儘管他遠在美國，也已經為兒子買好禮物，「有一天當新冠肺炎好轉時，我們會一起做一些有趣的事情。只要知道你父親非常想念你，我會盡我所能彌補你。」

而事實上，理科太太當時也曾發文透露：「翻山越嶺才能見兒子一面，不管多辛苦都不會成為理由，什麼山我都會翻過去。缺席的人永遠有理由，但媽咪不會有，媽咪會永遠在你身邊，陪伴你長大。」對理科先生缺席兒子生日似乎有點埋怨，也讓外界猜測當時2人的關係就已經出現問題。