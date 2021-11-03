大陸男子包建斌2009年在燒餅攤販打工，因有張像金城武的明星臉，瞬間成為當紅炸子雞，堪稱大陸網紅始祖。12年過去，包建斌成為燒餅創業者，唯一不同的是已結婚生子。

綜藝節目《再次見到你》最近找到曾紅極一時的「燒餅帥哥」包建斌，當時他上遍各大節目，許多民眾為了目睹男神本人，特地到長沙找他買燒餅，曾一口氣賣出破100萬個燒餅，生意因此蒸蒸日上，然而12年過去，包建斌從當年的高中剛畢業的小夥子，蛻變成人夫人父，和老婆育有三個寶貝孩子；事業部份，他用心經營燒餅事業，從工讀生變成創業者。

包建斌因長得像金城武一夕爆紅。（圖／湖南衛視節目截圖）

節目播出後，包建斌有感而發地在微博回憶，12年前高中剛畢業，和爸爸拉著攤車賣燒餅，沒學歷、沒技術，學了幾個月烙餅，成了這個城市最普通的打工人，因網路興起一夜走紅，「很多人找我買餅，還有人找我當模特、當明星。但我知道，我不是這塊料。我想我還是只能把燒餅生意做好，有多大能耐就做多大的事。現在來長沙已經12年，除了燒餅店，我有了幸福的一家五口，也從長沙的打工人變成了創業者。」

包建斌現在是三個孩子的爸。（圖／微博@燒餅帥哥）

他感謝長沙給予自己向上的機會，「回顧這12年，我更堅信了，不論什麼處境，都不能說自己沒有機會，機會永遠給腳踏實地的人。」真誠的文字感動不少網友，紛紛留言讚賞：「當時面對那麼大的流量，能清晰地認知『有多大能耐做多大事』，就很…共勉了」、「確實清醒！如果貿然進了娛樂圈，很快會被遺忘和淘汰，就容易迷失」、「還要去長沙吃你的燒餅，要一直幸福下去喲」。