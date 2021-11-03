埔里國小與育英國小校園將設置特色遊戲場，其中埔里國小以埔里的好山、好水、好環境及多座隧道為發想，設計2座涵洞。（埔里鎮公所提供／黃國峰南投傳真）

埔里國小與育英國小校園將設置特色遊戲場，相關單位去年實勘育英國小場地。（埔里鎮公所提供／黃國峰南投傳真）

埔里國小與育英國小校園將設置特色遊戲場，其中育英國小，將有塗鴉牆設置，能讓幼童及學童發揮天馬行空塗鴉。（埔里鎮公所提供／黃國峰南投傳真）

遊玩是孩子訓練肢體發展及激發創造力的重要過程，孩子也可在遊戲中可學習與人互動的社交技巧，埔里鎮公所，於是積極向國發會爭取創生計畫經費，在埔里鎮設置共融式特色遊戲場，3日舉行規劃說明會，將在埔里國小與育英國小校園設置特色遊戲場，嘉惠學童與社區孩子。

埔里鎮長廖志城指出，遊玩是孩子訓練肢體發展及激發創造力的重要過程，孩子也可在遊戲中可學習與人互動的社交技巧，不少民眾也希望有共融式的親子公園，因此計畫在埔里國小與育英國小，設置特色遊戲場，經國發會創生計畫支持，以及行政院中部中心執行長蔡培慧協助，共向國教署爭取3百萬元，而南投縣政府縣長林明溱到二校實地勘查，並自籌財源100多萬元補助，預計今年底完工。

埔里鎮公所指出，埔里國小的特色遊戲場以埔里的好山、好水、好環境及多座隧道為發想，設計2座涵洞，能讓幼童及學童體驗穿梭山洞及登高攻頂之樂趣；大型體能遊戲設施，規劃攀爬、探險、多種體驗，忽高忽低的遊具設計，提供幼童及學童有串連體驗遊戲空間的選擇。

育英國小的特色遊戲場有塗鴉牆設置，能讓幼童及學童發揮天馬行空塗鴉，無憂無慮的在牆面上發揮創意；設置裝置藝術，提供師生在共同創新創意中，建立遊戲場獨特藝術品，讓遊戲場增添新元素；而體能設施方面，規劃攀爬、攀岩及鳥巢式鞦韆等遊具，增強幼童及學童大肌肉能力，讓孩子們在遊戲中強化體能發展。

埔里鎮長廖志城指出，此次，特別舉辦特色遊戲場規劃說明會，是讓埔里鎮民了解遊戲場的設計內容，大家更期盼二座特色遊戲場年底完工後，帶給埔里鎮孩童遊戲歡樂的園地。另感謝陳宜君與葉仁創2位議員共同建議自籌款部份，解決二校經費困境，在中央與地方政府及民意代表的通力合作下，促成了埔里鎮特色遊戲場的誕生。