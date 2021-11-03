交通部長王國材今日透露，基隆捷運和台鐵兩者都進到基隆，工程和營運都有困難。台鐵存廢問題再次浮出檯面，基隆市長參選人謝國樑表示，基隆到八堵段若採「廢鐵」政策，恐嚴重衝擊基隆通勤族權益，怒批捷運的決策都是「黑箱作業」。

謝國樑說，基隆市長林右昌去年承諾「鐵路是需要的，基隆我說了算」，如今交通部的方案是要「廢鐵」，質疑交通部有跟林右昌溝通過嗎？他認為，整個基隆捷運的決策，都是由上而下、黑箱作業，未徵詢過地方意見，呼籲王國材除了與三位市長溝通外，也應該盡速與民眾溝通，通盤考量後再做最後決定。

謝國樑指出，基隆捷運一開始規畫為經費80億元的輕軌，引發地方反彈，又改成中運量捷運，總經費暴增至4、500億元，但真正影響基隆通勤族的關鍵「八堵至基隆」，現在幾乎可以確定是「廢鐵換捷」，等於二階段完工前，通勤族從基隆到台北車站，要轉三次車。

謝國樑不滿認為，台鐵在基隆車站有很多始發車次，若換成捷運後，會影響民眾通勤習慣，不僅通勤時間拉長、通勤費用增加、載客量減少，也會造成轉車不便等，另外還有換軌與兩階段施工的交通黑暗期等，他強調，這些都必須清楚告知基隆人，讓基隆人做決定，而不是一意孤行。

謝國樑提及，原本9月底說1個月內定案，到了10月下旬說1周內定案，今天已經是11月，目前交通部仍未定案，他在過程中只看到交通部一拖再拖、以拖待變，任由基隆、台北兩個市長隔空交手，交通部無動於衷，也未積極與基隆民眾做溝通、說明，交通部的消極態度讓他無法接受。