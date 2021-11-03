家住苗栗縣卓蘭鎮的徐姓男子，2017年遭男子朱崧郡、許煊晨夫婦誘騙赴大陸遊玩，結果在隔年元月22日被發現凍死哈爾濱街頭，並遭朱某夫婦詐領旅遊平安險2千萬元，苗栗地檢署指揮警方經2年偵辦起訴朱氏夫婦，苗栗地院3日分別判處朱某有期徒刑4年6個月、許女3年有期徒刑，並沒收犯罪所得998萬元。

據院方調查，朱崧郡與許煊晨夫婦，涉嫌於2017年12月間，邀約住在苗栗卓蘭的徐姓被害人赴大陸上海旅遊，替徐某購買往上海的單程機票，並在12月26日陪同徐某赴桃園機場搭機，在機場替徐某向2家國內壽險公司投保各2千萬元的旅遊平安險。朱某則於次日另行搭機赴陸與徐會合。

徐某在大陸停留近一個月，至2018年1月22日上午，竟被發現凍死在哈爾濱街頭。事後，朱某前往卓蘭徐家，向徐父騙稱死者生前曾向他借款3500萬元，徐父信以為真，簽下本票3張面額共3500萬元，朱某再騙稱可以代辦死者在大陸善後事宜等等，騙徐父簽署委託書等多項文件，並到銀行開戶，再向保險公司冒名請領旅平險理賠金，騙走2千零6萬餘元。

案經徐父向苗栗縣警大湖分局提告，警方報請苗栗地檢署指揮偵辦，由於蔡英文政府上台後，兩岸共同打擊犯罪平台已經停擺多時，無法協請對岸提供更明確的死亡報告，檢警偵辦進度一度受阻，但在檢警努力蒐證後，將朱某夫婦起訴。

苗栗地院經審理，認為朱氏夫婦手段相當惡劣，犯後未能坦白承認，猶飾詞狡辯，毫無悔意，3日作出判決，嫌犯朱崧郡共同犯行使偽造私文書罪，處有期徒刑3年，又共同犯非法以電腦製作不實財產權得喪紀錄取財罪，處有期徒刑2年，應執行有期徒刑4年6月。許煊晨共同犯行使偽造私文書罪，處有期徒刑2年，又共同犯非法以電腦製作不實財產權得喪紀錄取財罪，處有期徒刑1年6月，應執行有期徒刑3年。未扣案之犯罪所得新台幣998萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。