韓國獲莫德納代工合約 陳時中坦言：對台灣有影響

韓國獲莫德納代工合約 陳時中坦言：對台灣有影響

新冠肺炎疫情仍嚴峻，疫苗是各國極力爭取的寶貴資源，近來韓國三星已簽訂莫德納疫苗代工合約，外界擔心恐影響我方爭取代工，衛福部長陳時中坦言「有一定影響」，並表示由於美國對mRNA技術相當保護，未來我方爭取後端代工的可能性相對高。

國衛院院長梁賡義（右）、衛福部長陳時中（左）3日在立法院備詢。（黃世麒攝）

衛福部長陳時中今天出席立法院社福及衛環委員會備詢，針對去年8月AZ公司來台探詢代工疫苗一事說明，國衛院當時獲衛福部授權，透過英國牛津大學管道與AZ公司取得聯繫，並於7月20日至8月11日間，多次以電子郵件及視訊會議方式商討我國生產AZ疫苗的可行性，惟AZ總公司經評估我方當時所提出的疫苗產能，及該公司全球布局等因素，未能與我國進一步合作。

而國衛院今年6月提出希望爭取莫德納疫苗代工，多位立委關心目前進度如何。國衛院院長梁賡義表示，現在正在跟好幾個管道進行談判，我們當然希望是技術轉移，不只是充填，還包括前端原液的部分，這裡面牽涉技術面，長遠來說我們希望能夠自行研發，短期我們希望先由代工方式，一方面安定民心，也可以取得Know-How，加速國內研發。

國民黨立委陳玉珍。（黃世麒攝）

而近來韓國三星公司已與莫德納簽訂代工合約，國民黨立委陳玉珍詢問，是否會對我方代工策略造成影響？陳時中指出，每家疫苗大廠都有全球布局，確實有一定影響，目前了解到韓國主要代工的是後端填充包裝部分，非原液技術。至於我國未來談判目標為何，陳時中表示，由於美方對mRNA技術相當保護，代工後端的可能性相對高。

民眾黨立委賴香伶認為，以亞洲國家來說，台灣的生技專業應該不輸日韓，這次不能再像上次錯過AZ代工機會，如果這次再錯失機會，整體來說就是前功盡棄，她也鼓勵陳和梁「希望兩位再加油」。