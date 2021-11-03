宜蘭縣因近期連日多雨，影響民眾捐血意願，其中A型、AB型的庫存量只有5.6天，宜蘭捐血站11月13日在宜蘭市中山公園舉辦捐血活動，市公所回饋捐血民眾可在傳統市場消費購物的「好市券」，盼民眾能挽袖捐出熱血。

宜蘭市公所推出「好市成雙購物季」，為鼓勵企業認購公益團體商品，市公所推出「好市券」，回饋認購金額10％的好市券給企業；好市券一張面額50元，可在綠九市場、南北館市場、北門市場等貼有「好市成雙購物季」貼紙的合作攤商使用，使用期限到12月19日。

宜蘭捐血站主任戴靜宜表示，目前A型與AB型庫存量只有5.6天，加上宜蘭地區連日多雨影響捐血意願，盼民眾有空時能到宜蘭捐血站、羅東捐血車捐血，11月13日在宜蘭市中山公園（舊城南路側）上午9時至下午4時舉辦捐血做公益，希望大家能共襄盛舉。

市長江聰淵表示，市公所預留好市券希望來配合做好事，11月13日在中山公園捐血的民眾，每人可獲得4張、總計面額200元的好市券，如捐血為500毫升，贈送的好市券也會加倍，盼鄉親一起來做好事。