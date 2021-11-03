公投戰開打，藍綠各自下鄉街講，國民黨領銜提出的「反萊豬公投」，民進黨宣傳時將其簡化成「反美豬」。前國民黨青年團總團長呂謦煒抨擊，民進黨拿國民黨過去以「反美豬」為名開記者會時的模樣佐證，結果民進黨自己過去也曾經「反美豬」，迴力鏢又打到自己身上。

呂謦煒指出，民進黨雲林縣黨部2013年曾召開記者會，要求「拒絕美豬，確保吃的安全」、「美豬進口，總統下台」，過去民進黨反美豬，現在民進黨卻挺萊克多巴胺，難道民進黨是既反美，又不顧人民的食安？

呂謦煒質疑，過去有趙高「指鹿為馬」，現代有蔡英文「指萊為美」，民進黨別再打烏賊戰，這次公投並不是針對「美國豬肉」，而是針對全球所有含「萊克多巴胺」即瘦肉精的豬肉。

呂謦煒強調，這次公投的主文是「你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」，裡面一個「美」字都沒有。

呂謦煒痛批，民進黨別再扯了，蔡英文別再唬了，反萊豬不等於反美豬，更不等於反美或反國際貿易。