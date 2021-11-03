航空特戰指揮部表示，所屬航空601旅一架AH-64E直升機，今（3）日上午執行實彈測考、拋射熱焰彈時，疑似機組人員誤觸地獄火飛彈發射架（未安裝實彈）拋棄開關，導致發射架脫落於訓場。目前發射架已於訓場內尋獲，由專業人員檢測；該機返場降落、人機均安。
航特部指出，透過測考發現問題、強化人員訓練，為提升戰力重要手段。針對本次狀況，除派遣檢驗組釐清肇因；也將持續要求，加強實彈訓練前中後標準作業程序演練，以仿真實戰態度，落實教育訓練，確維飛訓安全。
航空特戰指揮部表示，所屬航空601旅一架AH-64E直升機，今（3）日上午執行實彈測考、拋射熱焰彈時，疑似機組人員誤觸地獄火飛彈發射架（未安裝實彈）拋棄開關，導致發射架脫落於訓場。目前發射架已於訓場內尋獲，由專業人員檢測；該機返場降落、人機均安。
航特部指出，透過測考發現問題、強化人員訓練，為提升戰力重要手段。針對本次狀況，除派遣檢驗組釐清肇因；也將持續要求，加強實彈訓練前中後標準作業程序演練，以仿真實戰態度，落實教育訓練，確維飛訓安全。
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