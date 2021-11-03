北市首推河濱自行車挑戰，集滿12處拿好禮再抽i13。（北市水利處提供／楊亞璇台北傳真）

北市首推河濱自行車挑戰，集滿12處拿好禮再抽i13。（北市水利處提供／楊亞璇台北傳真）

北市首推河濱自行車挑戰，集滿12處拿好禮再抽i13。（北市水利處提供／楊亞璇台北傳真）

台北市政府水利工程處今年首度舉辦「環騎台北」河濱自行車挑戰認證，只需備妥自行車及手機，沿著路線騎乘，並集滿12處打卡點，就完成環繞台北一圈的壯舉。集滿12點並上傳與打卡點合照，即可獲得涼感魔術頭巾；另外完成合作商家提供的條件，就有機會抽中大禮iPhone 13。

「環騎台北」河濱自行車挑戰認證採網路報名，無限制年齡，活動期間為11月6日至12月5日為止。水利處精選12處環繞河濱的指定打卡點，依著活動網頁指示集滿12點，並上傳與任何1處打卡點合照，經審核通過，即可獲得電子完騎證明及涼感魔術頭巾乙份，前100名完成挑戰者，還可獲得限量專屬「環騎台北造型小夜燈」乙份。

水利處表示，台北為自行車友善城市，河濱公園亦規畫完善自行車專用道與便利的自行車租借站，沿途還可觀察河岸自然生態，玩遍各式兒童遊戲場或運動場地，期盼透過本次「環騎台北」河濱自行車挑戰認證，讓更多人認識河濱公園之美。

此外，水利處補充，部分河濱場域開放讓民間業者經營，現已有自行車租借站、輕食餐車、貨櫃市集及藍色公路碼頭等業者進駐，與商家合作舉辦「集點活動」，完成合作商家提供的條件，集滿5點就有機會抽中大禮iPhone 13乙台。

水利處說，歷年廣受親子好評的「小鴨慢騎」，也併同本次挑戰認證活動一起舉行。詳細活動辦法及說明將陸續公布於「戀戀水綠，臺北水利」臉書粉絲專頁及活動網站。