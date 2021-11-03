《槍砲彈藥刀械管制條例》部分條文在2020年6月10日修正通過，從「加重刑罰」及「源頭管理」雙管齊下，希望能降低改造槍支可能性，尤其是最常被歹徒拿來改造的模擬槍。因此，警政署與經濟部特別實地聯合訪查模擬槍業者，確認是否遵守相關規定。

警方表示，為落實源頭管理，國內已全面查禁模擬槍，一律禁止製造、販賣、運輸、轉讓、出租、出借、持有、寄藏或意圖販賣而陳列公告查禁的模擬槍；另一方面，為兼顧模擬槍管理及經濟層面，例外開放廠商得專供外銷及研發模擬槍，但為提高管制密度，已由「報備制」修正為「許可制」，事先向警察機關申請許可後，才可製造、販賣、運輸或轉讓模擬槍。

警政署表示，從今年5月至11月間已與經濟部到國內3間已取得經營模擬槍輸出入業，及製造業的廠商進行實地訪查，確認均符合相關規定。警政署將持續督請各警察機關落實源頭管理，保障合法廠商權益，強力取締非法，避免有不肖業者藉合法掩護非法，或製造時以多報少，使模擬槍流入市面，成為改造槍支來源，危及社會治安。