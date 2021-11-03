為拚年底公投，各黨全面備戰，對於行政院長蘇貞昌一再強調，如果不進口美豬，台灣就無法加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），民眾黨立委蔡壁如強調，「萊豬不等於美豬」，並批蘇貞昌「失智了嗎？」因美國根本不是CPTPP的會員國，且連台美FTA都簽不到的執政黨，現在卻要用CPTPP綁架全台灣吃萊豬。

蔡壁如今（3）日在臉書解釋公投為什麼要「反萊豬」，是因我們都不想讓自己和孩子吃到含有禁藥的豬肉，堅持反對「萊豬」，就是為了捍衛國人的健康；而下一代的健康，不該被政客拿去作任何交換，如果政客為了某種政治利益，作出犧牲下一代健康的黑箱作業，就是無恥政客，且無恥至極！

對於蘇貞昌所說，如果不照國際規範，人家不會讓我們加入CPTPP；中國若先加入，台灣就不用想了。蔡壁如質疑，如果照蘇貞昌院長的邏輯，不吃萊豬就不能加入CPTPP，那為什麼拒讓萊豬進口的大陸就會先加入CPTPP？把人民當白痴耍嗎？別忘了，人民不是笨蛋。

蔡壁如接著指出，蘇貞昌再將其簡化成：反萊豬，就是讓中國高興；然後再演化成「拒萊豬」就是中共同路人，高舉「抗中保台」旗幟、大賣亡國感。她怒問，「蘇院長，為什麼要這樣恐嚇國人？」

蔡壁如說，我們只是不想吃有毒的豬肉，且蘇院長一定知道，萊克多巴胺在台灣是列為禁藥；至於什麼叫「禁藥」，就是國家明令禁止使用的藥物，不可以使用在動物身上、也不可以使用在人類身上，全世界有160個國家都這樣明文禁止。事實上，美國多數的豬肉都不含萊克多巴胺，但現在蘇院長竟然要國人吃「含有萊克多巴胺的豬肉」，說台美關係要正常化，就要讓國人吃有毒的豬肉，這是何等無能又無恥的政府。

要走出國際、要有正常化的國際經貿關係，蔡壁如認為，需要有為的政府、需要有談判能力的政府，最不需要的是恐嚇人民的政府。她並強調，「深化民主，不是愚化民主！」