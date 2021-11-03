外資擴大買超、航海王喊衝，登上17100關，惟漲多題材股擋路，半年線二攻仍敗北。美股昨夜攻高，惟亞股今日普跌，而台股集中市場相對硬挺，晨盤開高21.92點後，多空持續於高檔激戰，多方由晶圓雙雄坐鎮，航運、被動元件打前鋒，DRAM雙雄、面板雙虎等在後助攻，一度將大盤指數拉高至17153.76點，再度衝過半年線；空方則以百貨貿易、油電以及漲多的元宇宙、汽車零組件等族群為首，處處牽制多頭走勢，使得大盤整場於17100上下狹幅震盪，尾盤買單拉抬聯電(2303)、華邦電(2344)、友達(2409)、美琪瑪(4721)、宏達電(2498)、威盛(2388)等，終場收漲56.19點、為17122.16點，然半年線未能站穩，總成交值縮減至3261億元。

籌碼面，今日外資買超38.9185億元，投信賣超19.6901億元，自營商買超6.1564億元，三大法人買超25.38億元；外資11月來買超25.29億元，今年以來賣超5600.18億元。技術面，5日均線17057.08點、20日均線16814.37點，5日RSI為75.17、10日RSI為62.86，9日K值為75.03、9日D值為78.34，20日乖離率為1.83。

盤面上，全球最大海運業者馬士基預期，海運市場吃緊的狀況至少將持續至明年首季，今日航運股人氣鼎沸、漲聲一片，盤初貨櫃三雄持續揚帆，萬海(2615)率先觸及漲停，激勵長榮(2603)、陽明(2609)也強勢攻高逾8.5%，帶動台驊投控(2636)、四維航(5608)等接力觸頂，拉抬航運類指飆漲逾5.5%，成為今日領攻主帥。被動元件廠華新科(2492)財報報喜，Q3每股純益5.52元，創11季高，前三季每股賺14.4元，今股價跳空開高，盤中漲停後一路鎖死，激勵越峰(8121)、信昌電(6173)隨之收漲停，國巨(2327)也漲3.05%。金寶(2312)名列低軌衛星概念股，今日震出9.7萬餘張大量，盤中觸及漲停14.45元、近4月波段高位，終場收漲7.22%、為14.1元，表現驚豔。東森(2614)受惠雙11檔期將至，旗下購物網喜迎旺季，今成交量放大至近9.5萬張，股價收漲停38.95元，躍過季線，但反觀富邦媒(8454)則帶量收低6.74%，5日線、月線、季線同步失守。

分析師指出，大盤在萬七附近上下震盪，交易量隨法說行情呈回溫跡象，面臨第四季傳統旺季行情，資金聚焦電動車、元宇宙、低軌道衛星和半導體等熱門題材，應慎選長線展望明朗的產業。此外，美股上周歷經了超級財報周，從三大指數紛創新高來看，美企總體獲利表現亮眼，大致上市場對企業財報看法偏正面，而台股11月起上市櫃公司將密集公布季報，加上10月營收也將公布，配合近期仍有不少公司舉辦法說，在題材性的帶動下，預期市場熱度仍可望延續。