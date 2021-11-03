正德(2641)公布第3季財報，受惠於運價持續上漲，加上換約後租金大幅攀升，第3季合併營收為3.71億元，季增26％，年增92％，營業毛利為1.47億元，季增53％，年增174％，毛利率達39.63％，稅前盈餘為1.17億元，季增47％，年增278％，每股盈餘為0.66元，第3季財報交出「三率三升」及創新高的成績。累計前3季營收為8.59億元，年增49％，毛利率33.19％，稅前盈餘2.17億元，年增178％，每股盈餘為1.35元，前3季獲利已超過去年全年度，隨著第4季傳統淡季不淡加持，以及運價持續飆升，可望持續推升全年獲利。

正德董事會再通過新造船計畫，預計以不高於6500萬美元建造兩艘4萬噸輕便型高規格節能減碳散裝貨輪，累計正德今年共有6艘新造節能環保船訂單。

今年第2季起二手船舶交易市場熱絡，正德第4季將有1艘現有船加入船隊，及10月處分一艘舊船，截至年底正德船隊達到18艘，公司船隊競爭優勢將可進一步提升。預計自2023年第1季起，高規格節能減碳船將陸續加入營運，以符合IMO最新環保節能規定，並擴大營運規模。

先前大陸與澳洲貿易關係緊張，限制澳洲煤礦進口總量，造成用電危機，除了工業生產外，亦直接影響港務裝卸貨作業流程，使塞港問題更雪上加霜，而未解決能源不足問題，未來大陸是否擴大從其他國家採購燃煤。正德指出，第4季即將進入巴西鐵礦砂開採及北美穀物收成出貨旺季，各國對原物料的需求仍居高不下，加上美、印等國亦通過基礎建設法案，鋼鐵礦需求加大，均需靠散雜裝貨輪來運輸，加上過去市場造船量低，雜貨輪仍處於缺船狀態。

除了過去造船數量低，2000年大量生產的中小型船舶亦將到達使用年限，2023年的新環保法規船舶碳排放新標準更趨嚴格，估計將淘汰一波老舊運能，將持續影響散裝中小型船舶供給，預期航運景氣上揚應可維持到2024年。

展望後市，正德表示，目前市場仍是一船難求，租家都是來要求續約，全球供應鏈危機似看不到盡頭，塞港更加嚴重，預期第4季運價可望維持第3季歷史高檔水準，業界判斷疫情、塞港情況、造船速度，並非能立即改善，至少2022年散雜貨輪航運市場景氣均將維持目前熱度。由於過去3、5年業界新造船數量偏低，而疫情過後運量大幅回補、海事相關維修、保養、備件、供貨不順、船員延長更替疲態、隔離時間、塞港問題難解，庫存偏低搶購，循環拉長，加上美、中兩國擴大基礎建設帶動原物料與大宗物資需求，國際海事組織（IMO）對最新環保法規的碳排放規定將於2023年正式上路，預計將影響海上約8成船舶，海上運輸供需失衡恐在未來幾年將成為常態。