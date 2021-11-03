韓國半導體業者3日透露，在8日最後期限之前，韓國晶片雙雄可能會交付自己重要的商業機密資料給美國政府。

話說9月下旬時，美國政府曾向全球晶片以及汽車製造大廠，索取各家業務資訊，在彼此共享商業資料下，希望能安度全球半導體短缺困境。

上周，三星電子高層表示，正靜下心冷靜思考該如何回應。至於韓國第2把交椅SK海力士則說，除正在內部商討外，也跟自己政府密切交流中。

其實，美國高舉著這面欲解決全世界半導體缺貨的大旗，再請眾業者配合下，就可輕易獲取許多不能曝光的商業機密，像是投資、庫存、定價、客戶以及行銷等。同時，美國此舉也被競爭激烈的同業認為，這對營運來說根本是自願繳械投降。

雖然美國政府口口聲聲強調，共享訊息不強迫是出於自願的，但韓國業者還是得面臨繳交資料期限將至的壓力。

美國政府日前曾放過話，如果有公司未按時回報，還有其它方式要這些業者釋出商業資料。不過，美國政府強調，並不希望走到那一步。三星一位高層也無奈地說，看起來是別無選擇，只能遵守美國的要求了。