大陸女星李菲兒是演員出身，不過她今年初因參加明星女團真人秀《乘風破浪的姐姐2》，大方與舊愛黃曉明同台而引發外界熱議，隨著黃曉明宣布退出節目後，風波才得以平息，不過李菲兒近日出席時裝周活動時，西裝外套裡面只穿Bra的她，在走秀時卻不慎重心不穩跌倒，所幸李菲兒都保持鎮定，並展現專業的完成走秀，而她的鎮定反應也獲得全場觀眾鼓掌叫好。

34歲李菲兒日前受邀出席深圳時裝周特別版大秀，盛裝出席的李菲兒身穿灰色亮片西裝外套搭配極膝裙，而她的外套裡面還大尺度只穿Bra，李菲兒解放好身材，美胸、蠻腰若隱若現相當吸睛，而壓軸出場的李菲兒要走秀時，卻因重心不穩、導致高跟鞋踩空，李菲兒在台上就尖叫「啊」一聲，還摔了一跤。

李菲兒要走秀時，卻因重心不穩、導致高跟鞋踩空而跌倒。（圖／取材自東網）

所幸上身只穿Bra的李菲兒沒有因此走光，她先是尷尬地蹲在地上笑了幾秒後，隨即鎮定站起來，李菲兒整理好頭髮和衣服後，敬業露出笑容、展現專業完成走秀，雖然李菲兒一度害羞地遮臉，不過她的鎮定反應仍獲得全場觀眾鼓掌叫好，不少人還歡呼為李菲兒加油打氣。

李菲兒敬業露出笑容，完成走秀。（圖／取材自李菲兒工作室微博）

而在網友曬出的李菲兒出席活動的無P照中，李菲兒就被讚依舊美得不可萬物「她皮膚白皙、身材姣好，尤其是笑起來甜甜的燦爛無比，覺得這就是夢中女神的樣子」，李菲兒的絕佳狀態獲得網友一片好評。