陸軍航空基地勤務廠契管室採購組謝姓組長於2019年辦理濾水器採購案時，借用黃姓女子經營的企業社名義，私下承攬這項10萬元以下的採購案，不法獲利6770元，經人檢舉後，謝某坦承犯行並繳回不法所得，還於去年2月退休，但台南地院仍依對監督事務圖利罪處刑1年6月，褫奪公權3年，緩刑5年，並命向公庫支付20萬元；黃女則依商業會計法填製不實會計憑證罪判刑3月，緩刑2年，支付6萬元。

判決指出，陸軍航勤廠前年4月有意採購益之源淨水器（分流）2台、德國BRITA ON TAP龍頭式濾水器（含1支濾芯）8個，因採購物品總價未逾政府採購法所定公告金額100萬元的1／10即10萬元，得不經公告程序逕洽廠商採購，但該採購案承辦人洽尋數家廠商都沒有報價意願。

謝某得知後，即與黃女商議借用其企業社的名義，就採購物品報價、承接採購案、請款，但企業社實際上不需負責備貨、供貨；經黃女允諾後，出具總金額9萬2000元的報價單，謝再將報價單透過管道轉交承辦人，並經層層審核後，由執行長決行。

之後，謝再以8萬630元購入相關設備，經扣除黃女不實發票應繳納5％營業稅4600元後，不法獲益6770元。

案經航業調查處基隆調查站移請台南地檢署偵結起訴，2人均坦承犯不諱。合議庭認為，2人所為均對陸軍航勤廠採購案的正確性造成損害，且令國庫支出增加，應予非難；但2人犯後坦承犯行，態度良好，均無前科，謝也已繳回犯罪所得，2人經此教訓，當知所警惕，應無再犯之虞，因此給予緩刑。