台北市一個家庭先前爆發群聚感染，住在一起的家人全部確診，只有住在安養院的老父親躲過，因此家人緊急安排爸爸去打疫苗，卻沒想到爸爸打完之後竟然猝死，而其他確診的家人至今還有遺症，悲慘遭遇讓網友看了非常感慨。

台北巿立聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰今在臉書發文表示，台北市有一戶人家在疫情爆發期間，家庭群聚感染了新冠肺炎，只有單獨住在安養院的爸爸逃過一劫，因此家屬決定要趕快讓爸爸接種疫苗，沒想到爸爸打完疫苗隔天竟突然猝逝，只能說命運捉弄人。

蘇一峰指出，染疫的一家人目前還在與後遺症戰鬥中，媽媽來看診的時候，肺部看起來有點肺纖維化的狀況；子女則是嗅覺異常，到現在都還沒有恢復。

貼文引發網友熱議，「打疫苗死亡已經超過染疫」、「看了會怕」、「看了好難過喔」、「這家人除了爸爸之外，該打而沒有打疫苗的家人都有責任」。而蘇一峰也留言補充後續結果，爸爸打疫苗後猝死，家屬將爸爸送醫解剖，但還是找不到死因，不過，目前判定死因與AZ無關。家屬們對於自己的遭遇感到很無奈。