一名林姓女子和已婚公司男同事發生婚外情當起小三，兩人交往期間用簡訊互傳鹹濕對話，包括「你在床上說我是極品」等，正宮無意間發現丈夫手機內簡訊後，才驚覺丈夫在外偷吃，但女林否認有交往，且撇清並無發生性關係，但法官查出，林女也傳給正宮嗆「外遇的男人有一次就有二次，我不是最後一個」，認定林女侵害配偶權，應賠正宮40萬元，可上訴。

根據判決書記載，正宮向法院控訴，在109 年6 月，發現林姓女子與老公交往，還在老公手機內發現二人之煽情對話，認為林女已侵害她的配偶關係，要求賠償100 萬元。

林女辯解，自己並未與人夫交往，人夫手機內的煽情對話，多為人夫所傳，自己也從未與人夫發生過性行為，且早已自人夫任職之公司離職，新工作地點與人夫任職公司相距甚遠，不可能與男方有辦公室戀情。

但法官審理時，檢視兩人通訊記錄，發現女方對男方說「你在床上說我是極品，是不是真心話、說你最愛我。」等語，林女甚至也傳簡訊給正宮，內容提及「外遇的男人有一次就會有第二次，我不會是最後一個。」

法官認為，林女明知男方有婚姻關係，仍與男方交往，女方即使於與男方分手後，卻又傳訊息給正宮，還坦承有與她的丈夫交往，加上男方與老婆婚姻關係存續中，與男方有親密之男女不正當交往，足以破壞夫妻間共同生活圓滿安全 及幸福之程度，係故意不法侵害原告基於配偶關係之身分法益，讓原配受有精神痛苦，判賠40萬，仍可上訴。