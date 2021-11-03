大陸上證綜合指數3日收報3498.54點，跌0.20％，成交額人民幣（下同）4491.15億元；深證成份指數收報14367.78點，跌0.07％，成交額5511.02億元。另外，創業板指跌0.37％。
滬指3日全天弱勢震盪，創業板指衝高回落，午後一度跌超1％。太陽能、鋰電等新能源股走弱，隆基股份跌超8％；養殖股大幅走強，新希望、天康生物等漲停；元宇宙概念再度升溫，佳創視訊、天下秀漲停；抗疫概念股拉升，博暉創新、貝瑞基因漲停。
3日滬深兩市成交縮量明顯，以每日額度餘額口徑，北向資金截至A股收盤淨流入近43億元；以買賣成交額口徑，北向資金淨買入逾7億元。主要行業ETF漲跌不一，傳媒ETF漲1.7％，房地產ETF漲1.4％，新能車ETF跌超2％，新能源車ETF跌近2％。
另外，大陸商品期貨3日收盤走勢分化，焦煤漲逾12％，鄭煤、純鹼漲逾8％，焦炭漲近8％，尿素漲逾6％，鄭醇漲逾3％；液化石油氣跌逾6％，燃油、短纖、PTA跌逾2％。
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