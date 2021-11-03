開發金控前3季稅後淨利新臺幣306.9億元，較去年同期成長249％，開發金控已於10月1日臨時股東會通過以股份轉換方式將中國人壽納為100％ 持股之子公司，預計在今年12月27日前取得主管機關核准並完成股份轉換後，將加速強化集團競爭力及發揮經營綜效，開發金控總經理龐德明期許開發金未來可成為前五大並維持兩位數股東權益報酬率。

開發金3日下午舉行線上法說會，針對前3季營運情況，由開發金控總經理龐德明說明。

開發金前三季各子公司獲利貢獻分別是，中壽9前3季自結稅後淨利為新臺幣259.4億元，年成長75％，開發金控認列124.5億元；凱基銀行前3季自結稅後淨利為36.5億元，較去年同期成長25％；中華開發資本前3季稅後淨利為90億元，主要來自認列大樓出售獲利認列金額約80億元，並將上繳金控新臺幣90億元以支持集團策略發展需求。

開發金表示，除中壽之外，凱基證券對開發金獲利貢獻也相當多，凱基證是受益於各業務線強勁動能，前三季稅後淨利成長至新臺幣101.7億元，較去年同期成長82％， 股權承銷市場第一，凱基證經紀市佔率10.6％，較去年同期成長23％，為歷史新高． 客戶資產管理規模年成長13％，截至第三季底為止已來到新臺幣3465億元。