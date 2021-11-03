今上午環保局在長榮文苑辦頒獎會，廣邀縣內環保旅店業者一同見證，嘉義縣長翁章梁頒發感謝狀給業者，謝謝他們投入環保志業。（呂妍庭攝）

長榮文苑表示，金級認證是最嚴格的級別，不只建築物導入環境友善概念，客房地板等軟硬體也著重環保。（呂妍庭攝）

長榮文苑表示，金級認證是最嚴格的級別，不只建築物導入環境友善概念，客房地板等軟硬體也著重環保。（呂妍庭攝）

提倡環保風氣下，綠色旅遊、消費漸成趨勢，今年嘉義縣環保局與長榮文苑嘉義酒店合作申請，成功獲得金級環保旅館認證，目前全縣共有41家環保旅店，長榮文苑嘉義酒店是嘉義縣第一家獲金級環保旅館認證的業者。

長榮文苑總經理蘇筱斐表示，金級認證是最嚴格的級別，建設初期就必須考慮硬體，如省水、節電及廢棄物處理等，指酒店參考綠建築評估指標，導入環境友善概念，也把節能減碳納入各項措施，將消耗降到最低，相較去年，今年每月平均電力節省4萬多度、自來水節約52噸、瓦斯量減少72公斤，換算1年減碳24萬多公斤。

環保局長張根穆說，長榮文苑從建設初期就著重環保，客房設計與服務都採節能減碳，包括不鋪設地毯、不提供一次性消耗品、房內採用感應燈、餐廳不提供一次性餐具，甚至選用嘉義在地食材減少運送排碳等。

今上午環保局在長榮文苑辦頒獎會，廣邀縣內環保旅店業者一同見證，嘉義縣長翁章梁頒發感謝狀給業者，謝謝他們投入環保志業，為嘉義縣綠色旅遊增加更多選擇。

翁章梁說，金級認證非常不容易，恭喜長榮文苑第一次報名就得獎，節能減碳是世界趨勢，除了降低成本更可以提升企業形象，一舉兩得，未來公部門也可能會逐步要求消費環保標章認證產品，希望嘉縣內的旅宿業者繼續朝環保邁進，除增加生意，也為地球盡一分心力。