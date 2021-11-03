30歲韓國男星朴有煥是JYJ成員朴有天的弟弟，他近年演出《她很漂亮》、《需要浪漫3》獲得知名度，先前朴有天捲入涉毒風波人氣暴跌，朴有煥不離不棄常曬照分享哥哥近況。豈料今(3日)韓媒報導，朴有煥去年底到泰國參加哥哥見面會，疑因吸食大麻被警方立案調查，消息一出也讓朴家人過去荒唐行徑又被翻出。

大弟弟5歲的朴有天早年以韓國東方神起出道，離開公司後另組JYJ，朴有天更跨足演員工作，接連以《成均館緋聞》、《屋塔房王世子》。2016年起朴有天就名聲直落，先是被A女供稱被性侵，A女後來撤銷告訴，反轉供詞自稱是自願發生關係，之後又出現B女指出在工作的酒吧內被性侵，朴有天的公司則反稱會對提出告訴的女性反告恐嚇和誣告罪，原以為事情將落幕交由法院判定，未料朴有天又捲入染毒風波。

朴有煥爆出去年底在泰國吸毒。（圖／翻攝自rypaffo IG）

2019年朴有天先爆出與南陽乳業千金黃荷娜交往訂婚，之後又傳出朴有天涉毒，對此他嚴正開記者會否認，未料之後檢驗報告出爐，腿毛檢體對冰毒呈陽性反應結果狠狠打臉記者會上的說法，朴有天之後聲稱是因為和黃荷娜復合後才接觸冰毒，雙方就此翻臉分手，而朴有煥則在直播中力挺哥哥，聲稱：「哥哥有嚴重憂鬱症，這是導致他崩潰的主因」，「哥哥如果以後想隱姓埋名去別的地方生活，我會陪他，這是之後可能會發生的事」。

今韓媒報導，去年底朴有天到泰國開見面會，朴有煥也同行，卻被警方發現朴有煥在曼谷某飯店吸食大麻，一同被抓到的還有兩名韓國籍的友人，相關人等已經承認罪行，目前正接受警方傳喚調查。而兄弟都吸毒的消息傳開，網友也紛紛酸：「不是一家人，不進一家門？」、「跟你哥一塊兒進去改造吧！」、「一家人就要整整齊齊」、「這一家人絕了」。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！