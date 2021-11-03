演習誤觸開關 阿帕契飛彈發射架掉落 15:482021/11/03 中時 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸軍航空特戰指揮部601旅一架825阿帕契直昇機，3日在屏東恆春參加三軍演訓時傳出意外，一早從恆春機場起飛後竟在上空拋射出地獄火飛彈的發射架，目前發射架已於訓場內尋獲。（示意圖，鄭任南攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸軍航空特戰指揮部601旅一架825阿帕契直昇機，3日在屏東恆春參加三軍演訓時傳出意外，一早從恆春機場起飛後竟在上空拋射出地獄火飛彈的發射架，目前發射架已於訓場內尋獲。 對此，航特部證實確有此事，初步研判是機組人員疑似誤觸開關，導致發射架掉落，相關人員正在找尋中。 航特部強調，發射架並未裝實彈，因此這起意外未造成人員傷亡，將進一步釐清是人為或機具問題，並再檢討改進。 菲律賓海軍長釘ER飛彈試射成功 增進制海能力 美成功測試極音速助推馬達 急追北京進度 #發射架 #阿帕契 #開關 #航特部 #地獄火飛彈 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東莒猛澳港驚見漂入陸製救生筏 疑客貨輪掉落 11:512021/11/02 生活 亞馬遜尋求批准發射衛星 抗衡SpaceX星鏈計畫 10:582021/11/03 科技 國戰會論壇》發展無人潛艦 台灣才有未來（譚傳毅） 08:382021/11/02 海納百川 和陸拚了 美提升下一代航艦航空聯隊它是要角 15:422021/11/03 軍事 新竹工程師自架神秘「承德路」看A片 海撈一筆結果慘了 16:302021/10/31 社會 共機今有6架侵擾西南空域 遭我防空飛彈追蹤監控 20:032021/11/01 政治 南海機艦齊聚情勢緊繃 美日航母聯演 陸4艦迫近監控 23:142021/10/31 兩岸 印度新驅逐艦下水到服役花6年 陸媒冷諷：夠中國造2艘航母了 21:142021/11/01 兩岸 找到了！阿帕契直升機飛彈發射架脫落 訓場內尋獲 15:322021/11/03 政治 彭帥自爆和前高官不倫戀7年 韓劇《總理與我》遭波及突被下架 09:592021/11/03 娛樂 國戰會論壇》中國高超音速飛彈威脅 美國心慌慌（羅慶生） 19:222021/10/31 海納百川 社會熱門新聞 女警好兇 大街跪壓裸身毒蟲吼「搞什麼」 影片曝光人氣漲 - 社會 租客房內輕生好心里長辦「送煞」卻因這事電話被打爆 - 社會 陸風衣正妹M腿「當街三人行」 2男搶吻 1女片瘋傳 - 社會 單親媽回家傻眼！屋內詭異清潔溜溜1件不剩 真相曝光欲哭無淚 - 社會 彰化喬友大火行政報告懲處出爐 消防、建設代理局處口頭請辭獲准 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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