陸軍航空特戰指揮部601旅一架825阿帕契直昇機，3日在屏東恆春參加三軍演訓時傳出意外，一早從恆春機場起飛後竟在上空拋射出地獄火飛彈的發射架，目前發射架已於訓場內尋獲。

對此，航特部證實確有此事，初步研判是機組人員疑似誤觸開關，導致發射架掉落，相關人員正在找尋中。

航特部強調，發射架並未裝實彈，因此這起意外未造成人員傷亡，將進一步釐清是人為或機具問題，並再檢討改進。