日前大陸新浪微博上流傳一則消息稱，美國中央情報局（CIA）成立「中國任務中心」，為此公開招募懂中國方言的特工。此消息引發網民熱議，有陸媒追查背後相關消息源自何處，指截至目前，沒有任何證據表明CIA曾專門公開招募過「懂中國方言」人員，或者CIA局長伯恩斯說過類似「中情局招聘懂中國方言的特工」的話。

澎湃新聞報導，「中情局招特工要求懂普通話和部分中國方言」為標籤的內容經近百家媒體發布後，已登上微博熱搜，閱讀量達到了2.9億。類似的消息也在微信平台上傳播。

10月中旬，一篇名為《美國中情局成立「中國任務中心」，招聘要求懂11種漢語方言》的公眾號文章寫到：中情局的改組計劃正式實施，其中，一個獨立的「中國任務中心（Mission Center for China）」正式成立。

文章還提及，CIA在官網上詳細列出了「漢語小語種」，包括普通話、粵語、吳語（上海話）、閩北語、閩南語、湘語、贛語、客家話，同時還有少數民族語言，如蒙古語、廣西壯語、藏語以及維吾爾語等，並輔以截圖佐證。不過，對於招聘之事本身，文章未能提供直接的證據。

相關消息源自何處？澎湃新聞報導表示，在CIA的官網上檢索「中國任務中心」（China Mission Center），可以發現一則發布於2021年10月7日的新聞，標題為《CIA為適應未來的挑戰作出改變》。

這篇報導稱，中國帶來的全球挑戰已經滲入CIA的各個工作領域，為解決這一問題，CIA局長伯恩斯宣布將成立中國任務中心（CMC）。新的任務中心將會舉全局之力，並結合CIA已在進行的傑出工作，來應對（中國）這一關鍵對手。

另外，美國有線電視新聞網（CNN）、《華盛頓郵報》和彭博社等媒體都曾對「中國任務中心」的成立做過相關報導，但沒有一家媒體提及CIA打算為此公開招募懂中國方言的特工。

報導說，CIA的官網明確提供了當局公開招募的所有職位的信息。經核查，在153項招募職位中，只有5項職位與語言（language）直接相關，包括外語教師（Foreign Language Instructor）、行動處語言官（Directorate of Operations Language Officer）、手語翻譯（Sign Language Interpreter）和其兩項學生學習項目。

報導又指，除手語翻譯外，CIA公開招募的其它與語言相關的職位均對應聘者的語言能力作出了要求，規定其至少對網頁列表中的一種或多種語言達到精通或熟練。漢語被列於其中。然而，CIA的招聘官網上並沒有任何開放職位對中國方言的掌握程度作出要求。

而公眾號文章中使用的看似與中國方言相關的截圖，經查證，實際上來自於CIA官網上一份對世界各地使用語言情況的介紹說明。該說明列舉了世界上絕大部分國家正在使用的語言，中國只是其條目中的一項。

報導說，截至目前，沒有任何證據表明CIA曾專門公開招募過「懂中國方言」人員，或者伯恩斯說過類似「中情局招聘懂中國方言的特工」的話。

綜上所述，美國中情局成立「中國任務中心」的消息的確屬實，CIA也確實在其官網上公開招募精通外語的人才，但有關針對性的「美國中情局招聘懂中國方言的特工」的說法仍缺乏依據。