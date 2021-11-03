暴力討債集團拒捕衝撞警車，雲林檢警逮16人送辦。（張朝欣攝）

雲林縣李姓男子組織暴力討債集團，若被害人不從，即聚眾持鋁棒毆打、砸車警告，共犯下3起案件，雲林檢警1日收網，在雲林縣斗六市追捕李嫌，李嫌飛車逃逸並衝撞警車，警方開了5槍，打傷另1名張姓嫌犯，將李嫌等5人逮捕到案，全案共16人依組織犯罪、恐嚇、傷害、妨害自由等罪嫌送辦。

警方表示，今年初李嫌夥同10多名男女至被害人家中毆打被害人腹部，並強押至市郊鐵皮屋，逼迫簽下30萬元本票；同年4月懷疑友人通風報信，夥同3名成員開車前往斗六市區KTV強押被害人上車，載至古坑鄉河堤附近以鋁棒毆打；同年5月因不悅友人討錢，夥同集團成員持球棍砸毀友人車輛。

警方本月1日出動百名警力兵分多路，陸續拘捕李嫌等16名暴力討債集團成員到案，徹底殲滅該犯罪集團，並查獲毒品安非他命、鋁棒、鐵棍、手機等犯罪工具。

警方指出，李嫌在拘捕過程中，不顧警方嗚警笛攔截圍車，開車衝撞警車逃逸，過程撞上1名機車騎士，送醫後幸無大礙，警方開了5槍嚇阻，最後李嫌車子自撞無法動彈，束手就擒，全案由雲林地檢署擴大偵辦中。

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