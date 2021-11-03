新竹市政府3日在議會作「新竹市藝文高地」專案報告，其中斥資2億元改造兒童探索館，預計明年4月開幕，目前進度5成3，不過，多位市議員提出質疑，指工程開挖竟挖出大量廢棄物，要求嚴加查辦；市府則表示已深入調查中。

文化局長張馨之指出，位於竹科X園區中心的藝文高地總計8公頃，由兒童探索館、國際展演中心、新竹文創館，以及94歲市定古蹟新竹水道取水口，由隆恩圳綠帶串聯，將打造成具自然環境、科學、藝文等教育功能的跨領域體驗空間。

其中，兒童探索館以科普教育、互動體驗等為主軸，體驗年齡層從學齡前到高中，未來1樓是科普教育展覽的常設展區，首檔策展將與台灣科學教育館合作。

2樓設置3座實驗室lab由3個知名團隊進駐包括「Foca福爾摩沙馬戲團」打造全台首座馬戲學習基地，開設身體律動課程，帶幼兒五感體驗。

「環境友善種子」團隊以自然生態戶外課程為主，帶孩子走訪香山溼地、風力發電等在地環境訪查；「史汀科技教育」團隊則規畫科普工作坊，開設程式設計、電路玩具、機器人設計等「動手發明」課程。

另，新竹文創館部分已與煙波國際觀光公司議約，預計明年簽約、2014年正式營運，打造成為大新竹地區最具規模的藝文、教育及休閒的特區。

而市議員陳慶齡、廖子齊、田雅芳陸續提出質疑，指藝文高地工程在開挖時，為何會挖出大量建築廢棄地，是否過去有工程包商私自回填埋下廢棄物且有汙染疑慮嗎？市府甚至檢警應追查究責，且清運費不應由全民買單。

林彥甫則指出，兒探館2樓空間預計委託給3個團隊經營，可對外收取課程費用，然而委外團隊不但不用付1毛租金給市府，市府每年還要支付2400萬給經營團隊，相當不合理。

市府表示，挖出的廢棄物為建築廢棄物，大約有500噸，為避免影響工程進度，已先行處置，市府正同步調查行為人，待釐清行為人後將從嚴開罰。

2樓的空間部分委託給3個團隊經營，因為兒探館是全新型態的館舍，因此有軟硬體的必要性前置費用，期望讓館舍能夠永續經營，編列的費用都是必要性的開辦經費、專業團體共創的規畫費用。