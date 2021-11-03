中央流行疫情指揮中心宣布，第13期規畫提供10月26日中午12點前已意願登記，12歲以上民眾施打第一劑BNT疫苗以及10月8日前已接種BNT第一劑18歲以上民眾施打第二劑，另外，還有10月26日中午12點前已意願登記，50歲以上民眾施打第一劑AZ疫苗和8月27日前已接種AZ第一劑18歲以上民眾施打第二劑。北市今下午也舉辦臨時記者會說明疫苗規畫。

北市衛生局統計，AZ需求人數為12萬2902人、北市醫療量能為13萬4166人；BNT需求人數為15萬1548人、醫療服務量能為15萬4040人；共有30家醫院、246家診所，以及12家聯醫院外門診部，此外，北市也特別新增6處接種站，包含信義區市府1樓中庭、大同區慈濟大同聯絡處、萬華區富福區民活動中心、文山區萬福區民活動中心、士林區義信備用禮堂和北投奇岩區民活動中心。

北市副市長蔡炳坤指出，第12期由於3種疫苗同時施打比較複雜，第13期也秉持以往的模式，同一接種站僅施打一種疫苗，但這次調整規畫則分為兩階段施打，以診所來講，11月5日至9日先打BNT、11月10日至12日打AZ，醫院、花博和中型接種站5日至9日先接種AZ、10日至12日換打BNT，這樣對市民朋友來說也能就近施打，有更多的選擇機會。

蔡炳坤說，市府1樓大廳，也將在本周五展開接種服務，第一階段時打BNT疫苗，明天下午就會把座椅準備好，周五就會開始接受民眾做接種，另外，加開中型接種站後，花博量能就可降載，夜間服務就暫時停止。