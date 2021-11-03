攝護腺是男性獨有的器官，馬偕醫院泌尿科醫師陳鈺昕指出，不僅中老年男性需要面對攝護腺肥大等問題，其實青壯年男性也會有攝護腺相關疾病，例如攝護腺炎在青壯年男性的盛行率就有5%~10%。

陳鈺昕醫師在臉書粉專「石•攝•性•也 泌尿科 陳鈺昕醫師」發文，介紹攝護腺炎常見的成因，「尿道發炎後及逆行性的感染」、「肛門直腸附近發炎的直接擴散」、「身體遠處發炎，經過血液及淋巴液的感染」以及「攝護腺內尿液的回流」，另外美國國家衛生研究院還將攝護腺炎分為以下4類：

1、急性細菌性攝護腺炎：患者通常會有排尿疼痛、頻尿、會陰處疼痛、攝護腺劇痛等症狀。

2、慢性細菌性攝護腺炎：長期且反覆的細菌感染導致，症狀與急性攝護腺炎類似，但不斷反覆發生。

3、慢性攝護腺炎／慢性骨盆腔疼痛症候群：臨床上最常見的種類，患者會反覆下泌尿道疼痛，如會陰部疼痛、恥骨上疼痛等，嚴重時射精也會感到不適；另外還會有排尿不適、急尿或其他非特異性症狀。

4、無症狀攝護腺炎：日常無任何不適，大多數是檢查時意外查出，像是精液內有無白血球等發炎細胞、攝護腺組織切片有無發炎細胞。

陳鈺昕醫師指出，攝護腺炎並非重症，但患者的會陰處會反覆感到不適，日常生活也會受到影響，他也特別列出5項保養方法，讓男性能夠有效降低罹患攝護腺炎的機率。

1、遠離菸酒

2、飲食習慣調整，少辣、少鹹、少刺激性食物

3、不憋尿，適時適量喝水

4、規律日常作息、適度運動、充足睡眠

5、規律的性生活，不需特別禁慾