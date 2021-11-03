新竹市中山路日前施工刨除路面，但才剛完工加封及鋪設柏油，沒想到還「燒燙燙」冒著煙的柏油路，隨即又開挖施工，市議員陳啟源痛批太誇張了。（陳啟源提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市中山路日前施工刨除路面，但才剛完工加封及鋪設柏油，沒想到還「燒燙燙」冒著煙的柏油路，隨即又開挖施工，附近居民全都傻眼，施工單位表示，是因為路燈不亮，所以不得不做緊急搶修，市議員陳啟源則痛批太誇張了。

陳啟源指出，他接獲民眾反映，指本月1日中山路、中和路口路段施作道路刨除路面，當天下午路面完成加封及鋪設柏油工程，但沒想到傍晚工程完成時，剛鋪設好、「燒燙燙」的柏油路甚至還冒著白煙，台電外包公司，居然就來到現場挖路了。

當地居民看到這種情形除了傻眼也氣憤，認為路好不容易才剛鋪好，怎麼馬上又開挖，他立即趕到現場查看，深覺實在誇張，到底是怎麼樣的施工協調，會造成這樣誇張的行徑？

現場施工人員解釋，是因為路燈不亮，所以不得不做緊急搶修。但是有鄭姓民眾向陳啟源反映說，現場路燈明明在施工前幾天就已經不亮了，怎麼可能在鋪完路面後才發現？認為這根本是卸責之詞。

而市府工務處則是回覆表示，因兩個施工單位都無法等對方，才會造成路鋪完了又開挖的情形發生。

陳啟源質疑，到底是挖掘過程造成路燈不亮？還是原本就有計畫性的整修？無論如何，施工單位應該在事前就提交工程計畫，工務處有責任妥善協調整合，減少無謂、沒必要的施工擾民。他要求相關單位說明，如果是承辦人的業務疏失，將要求懲處負責，全民的納稅錢，不能如此被胡亂浪費。