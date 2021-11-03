全球海運龍頭馬士基（Maersk）第3季營收表現相當亮眼，獲利增加4倍至59億美元（約新台幣1652億），創下成立117年以來單季最佳獲利表現，馬士基執行長Soren Skou也看好高檔行情持續，主要是全球航運吃緊狀況未解，至少將延續至明年第一季，亮麗的財報表現也激勵馬士基股價上漲，近一個月已上漲超過20%。

綜合外媒報導，由於全球龐大的貿易需求遲遲未緩解，加上港口、陸運及倉儲等基礎設施狹小老舊，無法負荷暴增的貨物量，導致美東、美西塞港不斷上演，Soren Skou就透露，目前有大約300艘船在港口外排隊，旗下有很多運能都因此被牽制住。

Soren Skou點出，航運供應鏈最嚴重的問題是勞動力嚴重短缺，尤其是最重要的卡車司機，「整個系統已經陷入很大的瓶頸，港口的運作不正常，所以我們不能像我們希望的那樣快速卸貨。」

至於航運緊繃狀況何時才能緩解，Soren Skou坦言航運危機還看不到盡頭，至少會延續至明年第一季，「很難確切說出何時能看到情況好轉，我們的客戶仍在處理過高的需求，而且他們的庫存狀況相當低。」

此外，馬士基強調，目前運價與消費者需求並沒有出現回落的跡象，因此預估第四季與明年第一季的獲利與第三季相近。另一方面，馬士基也決定砸下10億美元（約新台幣280億）擴充空運服務，並買下專長空運的承攬業者Senator International，以滿足所有客戶的需求。