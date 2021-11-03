獲經濟部認證3星優良市集的花蓮東大門夜市，每月平均有10萬觀光人次，為提供各項友善環境，近期設置一間全新哺集乳室，獨立空間，室內配有洗手台、尿布台、冷氣、電冰箱及沙發座椅等完善舒適設施，溫暖的黃光加上粉白色系空間，讓寶寶和照顧者倍感溫馨。

東大門夜市一處空間近期甫完工哺集乳室，內設有洗手台、沙發座椅、尿布台等配備，並以粉白色系為主，完整獨立空間還可供母嬰適時休憩。（花蓮縣府提供／ 王志偉花蓮傳真）

東大門夜市占地9公頃、進駐400個攤商，因各區管理委員會管理得宜，垃圾落實分類，環境都派人定期清掃，已成遊客必到之處；縣府觀光處統計，平均每月有10至12萬觀光人次，連假單日最高突破2萬人次，與太魯閣國家公園、七星潭並列遊客造訪花蓮必走人氣三冠王之一，

縣府觀光處長張志翔強調，東大門夜市是以友善為核心價值的夜市，縣府選定夜市E37攤位空間，打造全新哺集乳室，這間哺集乳室不僅做到空間獨立，還要追求更友善、更舒適，讓使用哺集乳室的人也能適時休息。縣府也將持續輔導各區域管理委員會及攤商，共創更優質的東大門夜市，朝國際觀光夜市目標前進。

東大門原住民一條街陳主委福松表示，疫情趨緩後，近幾個周末逛夜市的外縣市遊客明顯變多，感謝縣府在疫情期間落實各項防疫措施，讓攤商們和遊客都非常安心。目前夜市各區仍持續維持高規格防疫措施，各出入口配有熱顯像儀及防疫噴霧門，仍禁止邊走邊吃，有提供共食區供民眾內用，非用餐時全程配載口罩，希望遊客能遵守，讓花蓮持續維持零確診。