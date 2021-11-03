據兩名相關人士透露，瑞士信貸預計在周四推出一新的中央集權結構，試圖控制分散的部門，並與過去的醜聞劃清界線。

瑞信在過去一年因對莫三比克政府提供詐欺性貸款而遭到罰款，也涉入Greensill的破產案，對沖基金Archegos的垮台也讓瑞信損失55億美元。

瑞信將在本周四公布財報，預計新任董事長、老練的銀行家Antonio Horta-Osorio將公布該行改革的計畫。

據兩名知情人士告知路透，關鍵的改革是成立一個單一的財富管理部門，並設在蘇黎世總部內集中監督。

目前的組織結構為六年前所建立，財富管理分散在三個部門，一個為瑞士企業，一個為主要針對中國富人的亞太分公司，一個為總部位於瑞士的國際業務部門。

合併將讓瑞士信貸變得更單純，並可能在未來進一步削減成本。

該措施將約束銀行家，他們在過去享有很高自主權，現在必須直接對高層負責，這些高層過去常被蒙住眼睛並觸動醜聞爆發。

據一位人士指出，總部的經理人高層已經非常厭惡風險，不管可以賺多少錢，都不想給在地的銀行家留下太多迴旋空間。