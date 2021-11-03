由於市場正在等待美國聯準會最新的談話，故3日韓股觀望氣氛濃，大盤開高走低，頗有獲利了結的意味。最後，KOSPI收2975.71點，跌37.78點或1.25%。同時，韓元也走貶。

三星電子跌1.54%，SK海力士跌1.86%，Naver也跌1.83%。其它像是LG化學跌5.66%，現代汽車也跌0.71%。此外，外資賣超4490億韓元。

3日，現代汽車偕同起亞表示，由於缺乏半導體零組件，因此10月在美國的總銷售量年減4.1%。若換算成數量來看，僅賣掉近10.9萬輛汽車，至於2020年同期則售出約11.3萬輛。

韓國網路巨擘Kakao集團下的Kakao Pay行動支付公司，3日甫IPO(股票初次公開交易)時，股價應聲大漲超過1倍。也就是定價是在每股9萬韓元的Kakao Pay，3日韓股一開可公開交易時，股價就輕易飆過18萬韓元，並一度來到23萬韓元位置。最後，Kakao Pay收在19.3萬韓元。

匯率方面，一美元可兌1181.6韓元，韓元小貶。