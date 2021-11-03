IC載板暨印刷電路板大廠南電(8046)在載板需求持續暢旺及遞延效益挹注下，2021年10月合併營收雙位數「雙升」衝上51.02億元、改寫歷史新高。累計前10月合併營收達425.56億元，已超越2007年全年的401.73億元、提前改寫歷史新高。

南電公布2021年10月自結合併營收達51.02億元，較9月45.07億元成長達13.19％、較去年同期36.02億元成長達41.64％，改寫歷史新高。累計前10月合併營收425.56億元，較去年同期311.28億元成長達36.71％，已提前創下全年新高紀錄。

南電9月營收受工作天數較少、昆山廠略受中國大陸「能耗雙控」限電措施影響而小幅下滑，但仍創歷史第三高，在IC載板持續供不應求、高密度連結板（HDI）旺季需求強勁下，10月成長動能明顯復甦，公司續拚營運逐季成長目標不變。

南電先前預期，下半年兩岸高階IC載板產線皆可維持滿載，各廠持續透過製程優化及去瓶頸擴增載板產能。其中，ABF載板產能今年估增20％、至2023年估較2020年增加40％。載板及PCB營收貢獻比重目前接近8比2，後續載板貢獻可望突破8成。

產能擴增計畫方面，南電錦興廠向南亞承租新廠房，預計年底完成建置、明年首季投產，合計ABF載板產能估增14～15％。而樹林廠亦執行擴產計畫，預計明年第四季完成、2023年首季投產，可望增加至少10％產能，且尚有其他擴產計畫進行中。

投顧法人預估，南電第四季ABF載板將維持滿載並持續漲價，BT載板雖有部分終端應用市場需求鬆動，但因市場供給仍吃緊，預期供需不會反轉、仍可維持滿載生產。PCB則因步入淡季及PC需求轉弱，稼動率估降至80～90％、營收估季減高個位數百分比。

整體而言，投顧法人預估南電第四季營收可望季增中個位數百分比、再創新高，且在載板維持滿載、毛利較低的PCB貢獻下降下，產品組合優化可望帶動毛利率進一步提升，帶動稅後獲利季增高個位數百分比，成長動能優於營收。