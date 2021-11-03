南亞科(2408)2021年10月合併營收72.05億元，降至今年4月以來，也是近7月低點；隨著傳統旺季已過，且市場變數增多，公司看第4季DRAM產業將步入修正期。

南亞科技今(3)日公布2021年10月自結營收為72.05億元，較上月減少6.14%，較去年同期增加50.18%。累計1~10月合併營收為714.11億元，較去年同期增加39.94%。

隨著傳統旺季已過，且市場變數增多，包括中國限電措施，疫情持續影響供應鏈，缺料的衝擊也較預期嚴重，使得記憶體業第4季營運增加變數，南亞科業績表現將比上季下滑。

南亞科預期，DRAM市場短期供需不平衡，第4季將步入修正期，不過因供應商庫存量都很低，市場還是有不錯需求，第4季應不會大幅度修正，將落至介於第2季至第3季之間的水準。

針對一家美系外資的DRAM進入寒冬的說法，總經理李培瑛於日前法說會表示，DRAM在需求端主要市場還是穩健，供應商庫存也仍偏低，市況修正是短期、不會是長期修正，修正幅度也不會太深，預計明年首季可能回穩也可能續修正。

南亞科第三季創佳績，營收238.37億元，季增5.3%。第三季DRAM平均售價季增約20%，銷售量季減低十位數字百分比；第三季毛利率49.2%，季增6.9個百分點。稅後淨利75.26億元，季成長22.11%，單季每股稅後盈餘為2.44元。

今年前三季營運比去年同期大增；營收為642.05億元，較去年同期增加38.9%，毛利率41.2%，勁升14.3個百分點；稅後淨利163.93億元，年增約1.4倍，今年前三季每股稅後純益為5.31元，遠優於去年同期的2.21元。