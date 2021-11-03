幾天前湖人在主場迎戰火箭時出現有趣一幕，比賽第二節鏡頭帶到詹姆斯(LeBron James)，令人驚訝的是坐在第一排吃著爆米花的觀眾，穿著外貌都神似詹姆斯，讓這張兩個詹姆斯同框的照片在網路瘋傳，很多人說詹姆斯穿越了時空來看自己比賽，也有人說這是來自另個次元的詹姆斯，而他去打美式足球了。

AYO!! True definition of 2 places at the same damn time!! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣. Somebody tell Pat C if he wants to be me for Halloween just ask me. LOL https://t.co/XcZ8jeIGYk — LeBron James (@KingJames) November 1 2021

而詹姆斯本人後來也看到了這張照片，他說：「哎呀！這完全是同一個人，還同時出現在兩個地方，若這個人在萬聖節想當我的替身完全沒問題，只要他問過我就好，哈哈！」看來詹姆斯自己也對這張照片感到非常驚訝，因為拍攝的角度讓兩人非常像，就好像詹姆斯沒上場穿便服的樣子。

事後這位神祕男子身份也揭曉，據休士頓記者費根(Jonathan Feigen)透露，他是火箭新秀克里斯多福(Josh Christopher)的親哥哥派翠克(Patrick Christopher)，除此之外他還曾經效力過NBA，2014-2015賽季他為爵士出戰過4場比賽，場均貢獻1.5分1.5籃板，沒想到他與聯盟的關係密不可分。

派翠克今年33歲，身高196公分體重95公斤，是加州人，畢業於加州大學，2010年他曾參加過NBA選秀，但遺憾落選，後來到土耳其打過球，28場比賽中場均得到15.9分4.4籃板1.7助攻1.3次抄截，2011年轉投法國，2013年效力於NBA發展聯盟，拿過發展聯盟最佳防守第二隊。

New #Rockets at #TXSN - Rockets rookie Josh Christopher's brother is LeBron James' doppelganger https://t.co/p6H6Ur3xQK — Jonathan Feigen (@Jonathan_Feigen) November 2 2021

2014年終於踏上NBA舞台，他打了4場比賽，場均出賽7.3分鐘得到1.5分1.5籃板，可惜之後仍被爵士隊裁掉，之後就沒有重返過NBA了，而派翠克平常也有在經營IG，從照片上來看並沒有和詹姆斯非常相像，不過兩人同樣留著大鬍子，只能說在場邊拍攝的工作人員抓到「神角度」，讓他頓時成為話題人物。