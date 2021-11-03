The @Braves are the first team to have both the LCS (Eddie Rosario) and World Series MVP (@solerpower12) be midseason acquisitions. pic.twitter.com/T6qHAMVKth — MLB Stats (@MLBStats) November 3 2021

亞特蘭大勇士摘下2021年世界大賽冠軍，他們的國聯冠軍戰MVP是「超級瑪利歐」羅薩里歐(Eddie Rosario)，世界大賽MVP是「太陽能」索勒(Jorge Soler)。兩位大功臣都是本季中途才被交易過來，根據《MLB Stats》統計，這是史上頭一遭出現這種情況！

提起勇士隊，打線上有名的猛將是去年國聯MVP弗里曼(Freddie Freeman)，他生涯12年都效力勇士。年輕的強打萊利(Austin Riley)出自勇士農場，史旺森(Dansby Swanson)的6年大聯盟生涯、歐比斯(Ozzie Albies)的5年生涯也都是在勇士。

沒想到季後賽立下大功的幾位英雄，羅薩里歐、索勒、彼德生(Joc Pederson 國聯分區系列賽表現最佳)，全都是今年球季半途交易過來的，可見勇士棒球總裁兼總管安森普洛斯(Alex Anthopoulos)操盤功力。安森普洛斯是前藍鳥總管，2013年就是他在自由市場簽下了王建民。

兩年前寫下單季41轟、101打點、37次盜壘的超級新星小阿庫尼亞(Ronald Acuna Jr.)是勇士自豪的重砲，他今年7月10日在守備時受傷，剩餘球季報銷。當時距離7月30日交易大限已沒多少日子，安森普洛斯的幾筆關鍵交易迅速救活了勇士。

索勒是小熊隊2016年的冠軍成員，後來轉到美聯的皇家，他今年合約剩下最後一季，在7月30日被勇士以1位小聯盟投手交易獲得。

羅薩里歐是出自雙城隊的猛將，去年以自由球員身分加盟印地安人，同樣是在730大限轉隊到勇士，以交換勇士陣中的「功夫熊貓」山多沃(Pablo Sandoval)。

彼德生是道奇宿將，2020年冠軍成員，他奪冠後成為自由球員，被小熊簽走，今年7月中再被賣到勇士換取1位小聯盟野手。彼德生因此連續兩年都獲得世界大賽冠軍。

身為幕後操盤的第一功臣，很遺憾安森普洛斯在世界大賽G6賽前確診新冠肺炎（無症狀），因此無法參與球隊當晚的奪冠派對。