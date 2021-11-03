國民黨副秘書長兼公投小組執行長林為洲，同時也是「反萊豬」公投的領銜人，距離首場意見發表會還有10天，已經先和反方代表農委會主委陳吉仲隔空交火。

立委林為洲接受媒體訪問時表示，本來要求要辯論，但是行政院不肯，現在都在準備，也注意陳吉仲過去的言論，要翻出來他過去如何的反萊牛、反萊豬，那現在要進萊豬，他竟然還說對台灣的豬產業會有幫助。

陳吉仲則認為，國人吃萊牛已經9年，也沒有健康疑慮，開放萊豬後，美豬進口量逐年下降，所以開放影響不大，萊豬進口有完整配套與百億基金、清楚標示，國內豬肉自給率由九成提高到九成三，豬價有史以來最高，證明只要配套措施做好，不一定對台灣農業造成影響。

林為洲也提出質疑，國人吃牛肉少，吃豬肉多，且豬肉加工品比牛肉多，2012年開放美牛有排除內臟，現在全面開放，萊豬若大部分都跑到加工廠做成摃丸、包子，國人吃內臟也多，對人體影響跟開放萊牛不一樣。

有網友建議，把陳吉仲的論文「台美自由貿易協定洽簽對我國農漁業影響」 拿出來念給他聽。也有網友認為，台灣猪出口，進口美國猪，一點道理都沒有。何謂完整的配套及百億基金？進口萊豬搞成這樣，國民換得甚麼？請政府說清楚！